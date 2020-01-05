В Москве в 2020 году выпустят часы со встроенным проездным "Тройка"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Проезд в городском транспорте Москвы в 2020 году можно будет оплатить с помощью наручных часов, поддерживающих функцию карты "Тройка". Об этом ТАСС сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В 2020 году появятся часы-"Тройка" для оплаты проезда в Московском транспорте. Мы уже протестировали технологическую возможность - совместить часовой механизм и билетный носитель реально", - сказал Ликсутов.

Часы поступят в продажу в сувенирные магазины московского метро. "Сейчас мы совместно с несколькими производителями обсуждаем вопрос изготовления первой партии. Мы предлагаем самые современные и удобные решения для оплаты проезда - по числу вариантов мы в лидерах", - отметил Ликсутов.

Он напомнил, что кроме привычных пластиковых "Троек" в Москве выпускают силиконовые и кожаные браслеты, кольца, брелоки, наклейки и вкладыши для оплаты проезда. Сегодня по "Тройке" доступен проход не только на общественном транспорте, но и оплата более 50 городских сервисов.