В библиотеках Москвы по единому читательскому билету выдали свыше 3,8 млн книг в 2019 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число библиотек в Москве, подключенных к единому читательскому билету (ЕЧБ), возросло до 407 в 2019 году, что составляет более 90% от всех учреждений. Горожане взяли по ЕЧБ свыше 3,8 млн книг, сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства столицы.

"С начала 2019 года горожане получили более 3,8 млн экземпляров книг по единому читательскому билету. Наибольшей популярностью у читателей пользовались отечественная художественная литература, а также зарубежная фантастика <...>. За этот год к ЕЧБ подключили еще 291 библиотеку", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, таким образом в городе к ЕЧБ подключены более 90 % библиотек - 407 из 440. "Единый билет позволяет брать книги из разных читален, не регистрируясь в каждой из них, как было раньше", - пояснила она.

Заммэра уточнила, что всего единый читательский билет оформили более 320 тыс человек, за время его действия в библиотеках столичного Департамента культуры по нему выдали свыше 4,7 млн изданий.

ЕЧБ - это читательский билет нового образца, представляющий собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным номером, входит в единую автоматизированную библиотечную информационную систему. Его начали выдавать в Москве в конце 2018 года. Библиотекарь в единой системе при считывании штрихкода может увидеть информацию о пользователе: его фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты, книги, которые ранее взял читатель. До конца 2020 года ЕЧБ начнут принимать во всех московских библиотеках.