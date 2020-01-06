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Собянин сообщил, что в Москве открыли более 50 новых отелей за девять лет

По словам мэра столицы, гостиницы в городе не только строят, под них часто реконструируют и существующие здания

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Инвесторы ввели 55 новых гостиниц в Москве с 2011 по 2019 годы. Увеличение номерного фонда поспособствовало приросту туристического потока в столице, написал в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Москва переживает туристический бум, который никогда бы не состоялся, если бы мы не поощряли строительство гостиниц. В 2011-19 гг. инвесторы ввели 55 новых отелей на 10,6 тыс. номеров", - написал мэр.

Он отметил, что гостиницы в столице не только строят, под них часто реконструируют и существующие здания. Градоначальник привел в пример многофункциональный комплекс The Book с гостиницей Pentahotel 4* и апартаментами, который открылся в 2019 году в одном из домов-книжек на Новом Арбате.

Ранее Собянин сообщил, что число туристов, посетивших Москву, в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 млн человек, уточнив, что, с учетом краткосрочных экскурсий, в город приехали около 40 млн туристов. В прошлом году Москва была признана лучшим городом для туризма по версии премии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". Как сообщали в пресс-службе столичного комитета по туризму, порядка 12,8 млн человек посетили Москву в 2010 году, и около 23,5 млн туристов - в 2018 году.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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