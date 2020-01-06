Рождественские гулянья пройдут в 23 парках Москвы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Развлекательная рождественская программа для жителей и гостей столицы пройдет в 23 городских парках. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Принять участие в интерактивном спектакле, расписать глазурью имбирный пряник, освоить азы игры на переносной звоннице - каждый найдет себе занятие по душе в городских парках на Рождество", - говорится в сообщении.

В большинстве парков рождественские гулянья начнутся в 13:00 и завершатся в 19:00, а посетить большую часть мероприятий можно бесплатно и без регистрации, отмечается на сайте.

Праздничные мероприятия пройдут в таких парках, как Бабушкинский парк, "Зарядье", Измайловский парк, Сиреневый сад, парк "Красная Пресня", "Красногвардейские пруды", парк "Кузьминки", парк "Садовники", "Ангарские пруды", Гончаровский парк, Лианозовский, Перовский, парк Победы, сад имени Баумана, парк "Северное Тушино", "Сокольники", Таганский парк, парк "Фили", парк 50-летия Октября, сад "Эрмитаж", "Ходынское поле", Парк Горького, отмечается в сообщении.

Трансляцию рождественских гуляний 7 января с праздничных площадок в центре столицы и из некоторых парков можно будет посмотреть на портале "Окно в город". В частности, он покажет гулянья на Красной и Театральной площадях, на Тверской улице, Манежной и Тверской площади.