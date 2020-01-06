Бесплатный семинар по маркетингу пройдет для бизнесменов в Москве 9 января

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Столичные предприниматели 9 января смогут посетить бесплатный семинар от портала "Малый бизнес Москвы", посвященный продвижению бизнеса в популярных в России социальных сетях. Об этом сообщили в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Основатель digital-агентства OscarMedia.ru, преподаватель учебного центра "Специалист" при Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана Оскар Хуснутдинов расскажет, как выбрать соцсеть для наиболее эффективного продвижения бизнеса, какими должны быть действия для быстрого старта продвижения, как создавать сетевые сообщества и продвигать их. Кроме того, бизнесменов научат тому, как определить целевую аудиторию для создания рекламной кампании", - говорится в сообщении.

Спикер также расскажет о приемах работы с клиентской базой конкурентов и автоматизированных способах продвижения продукции, услуг и товаров в сети. Мероприятие для будущих и действующих предпринимателей состоится в центре услуг для бизнеса на территории флагманского офиса "Мои документы" в Центральном административном округе. Семинар начнется в 19:00, необходима предварительная регистрация. Также желающим принять участие нужно иметь личный кабинет на сайте "Малый бизнес Москвы" (mbm.mos.ru).

Портал является проектом ГБУ "Малый бизнес Москвы", подведомственного столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. На нем размещена информация, необходимая для открытия и ведения бизнеса в Москве.