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Новый год и Рождество - 2020

Более 350 представлений пройдет в последнюю неделю "Путешествия в Рождество" в Москве

В частности, посетителям представят сказочные спектакли театра Happy people Project

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут увидеть более 350 спектаклей и концертов на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" в заключительную неделю мероприятия. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В заключительную неделю фестиваля, с 6 по 12 января, на площадках в центре и округах столицы пройдет более 350 спектаклей и концертов - включая выступления творческих коллективов из Дании, Чехии и Словакии, кукольные представления театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Ульяновска, Костромы и других российских городов, рождественские музыкальные программы джаз-бэндов, кавер-групп и фолк-ансамблей", - говорится в сообщении.

В частности, на Манежной площади 6 января выступят юные барабанщики The Tivoli Youth Guard из Дании. Кроме того, 6, 7 и 8 января можно будет послушать рождественские композиции в исполнении музыкантов из Чехии и Словакии - Vlasta Mudrikova and the band. Посетителям также представят сказочные спектакли театра Happy people Project.

Тем временем на площадках фестиваля в городских округах можно будет посмотреть кукольные спектакли от проекта "Золотая Маска в городе", например, на Профсоюзной улице 7 января будет показан спектакль "Юлениссе" театра кукол Республики Карелия. Постановка рассказывает об отцах, которые каждый год стараются сделать своим детям сюрприз, и о норвежском Деде Морозе по имени Юлениссе. Также в округах можно будет посмотреть представления московских уличных театров - "Высокие Братья", Pololo, Parabasis, SosferaS, Люм и многих других. А на Новом Арбате, 13 ежедневно будут идти интерактивные спектакли, в которых смогут участвовать все желающие.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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