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С начала новогодних праздников в Москве на систему "112" поступило почти 49 тыс. звонков

Наибольшее число сообщений поступило в новогоднюю ночь

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Операторы системы "112" получили почти 49 тыс. звонков от москвичей в первые дни новогодних праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"За пять дней 2020 года операторы системы "112" приняли 48 976 звонков от населения столицы и оперативно реагировали на тревожные сообщения, чтобы помочь людям решить возникшие проблемы", - сказали в департаменте.

В пресс-службе отметили, что, несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов. В этой связи сотрудники департамента просят соблюдать правила пожарной безопасности и обращения с пиротехникой. Пожарных и спасателей в эти дни по номеру 112 вызывали 1 046 раз, полицию - более 6 тыс. раз, скорую помощь - почти 15 тыс. раз.

В департаменте добавили, что, по статистике, число звонков в службу экстренных вызовов Москвы значительно растет в период праздников. Наибольшее число сообщений приходится на новогоднюю ночь, в этот раз поступило более 10 тыс. звонков.

Для оперативного оказания помощи населению налажено информационное взаимодействие системы "112" с 200 организациями столицы, включая пожарных, спасателей, скорую помощь, аварийные службы Комплекса городского хозяйства, префектуры и управы районов, а также с системами "112" Московской и Калужской областей. В круглосуточном режиме в столице около 40 операторов принимают звонки и направляют их в оперативные службы.

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