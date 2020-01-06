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Более 100 работников метро в Москве будут помогать маломобильным пассажирам в Рождество

В ночное время будет организовано дежурство нескольких инспекторов на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская"

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) столичного метро 6 и 7 января готовы будут помочь людям с инвалидностью добраться до нужных точек. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"6 и 7 января более 100 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать на станциях метро. В канун Рождества ожидается повышенный спрос на услуги ЦОМП. Кроме этого, в ночное время будет организовано дежурство нескольких инспекторов на станциях метро "Кропоткинская" и "Бауманская", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы службы будут сопровождать пассажиров не только по заранее оставленным заявкам, но и просто, если человеку вдруг понадобится помощь. Заявку на бесплатное сопровождение можно оформить в мобильном приложении "Метро Москвы", на сайте метрополитена или по бесплатным телефонам: +7 (495) 622-73-41 или +7 (800) 250-73-41.

Как отмечается в сообщении, в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, инспекторы ЦОМП дежурили на станциях, расположенных рядом с местами массовых гуляний. Всего за первые пять дней января сотрудники службы помогли более чем 400 пассажирам.

Центр обеспечения мобильности пассажиров был организован в московском метро в 2013 году. Инспекторы ЦОМП помогают безопасно и комфортно передвигаться в метро людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, а также детям, пожилым людям, родителям с колясками. Специалисты Центра сопровождают их не только в метро, но и до электричек, поездов дальнего следования, Аэроэкспрессов, автостанций, до культурных и более 90 социальных объектов.

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