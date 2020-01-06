Около 6 млн человек посетили центральную площадку "Путешествия в Рождество" в Москве

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Гостями центральной площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской улице в Москве за время новогодних гуляний стали около 6 млн человек. Об этом сообщил в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин в своем аккаунте "ВКонтакте".

"Закончила работу центральная площадка фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской. Ее посетили около 6 млн человек. Остальные фестивальные площадки продолжают работать, приходите", - написал градоначальник.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны", программа празднования Нового года завершилась также на близлежащих площадках на Моховой улице и улице Охотный ряд. Всего с 31 декабря по 5 января для гостей здесь выступили более 5,5 тыс. актеров, музыкантов, аниматоров, спортсменов и ведущих, было проведено более 4 тыс. концертов, спектаклей и уличных анимационных выступлений, свыше 2 тыс. мастер-классов, более 750 спортивных программ и шоу. Кроме того, посетители имели возможность поиграть в интеллектуальные игры, принять участие во встречах с космонавтами, попробовать "космические блюда" от московских рестораторов и отправить открытки близким.

В оргкомитете добавили, что на новогодние гуляния на Тверской в этом году выделили вдвое больше времени, чем в прошлом - площадка впервые работала не три дня, а шесть дней подряд. Среди театральных коллективов, впервые выступавших на Тверской - театр Spark Family (Великобритания) и театральная лаборатория Яны Туминой (Санкт-Петербург). Также на сценах праздника впервые сыграла группа "Дискотека Авария", Егор Крид, Артем Качер, Звонкий, Ternovoy и другие исполнители. Новинкой стала и возможность покататься на тюбинге, кроме того, зрителям были представлены выступления акробатов на "космических качелях", выступления спортсменов-хайлайнеров, ходивших по стропам, натянутым на уровне крыш, трюки сноубордистов и шоу мотоциклистов.