Более 1,8 тыс. нарушений ПДД на "вафельнице" зафиксировали в Москве с 1 марта 2019 года

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с 1 марта прошлого года зарегистрировала более 1,8 тыс. нарушений правил дорожного движения на "вафельной разметке" в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, отвечая на соответствующий запрос.

ГИБДД с 1 марта прошлого года начала выявлять нарушения правил дорожного движения при выезде водителей автомашин на "вафельную" разметку на перекрестках Москвы при помощи камер фотовидеофиксации.

"Сотрудниками подразделений ГИБДД Москвы с 1 марта 2019 года пресечено 1810 правонарушений", - уточнили в ГИБДД.

Так называемая вафельная разметка (имеет вид сети с диагональными линиями, нанесенными на дорогу желтой краской) - это участок перекрестка, на который нельзя выезжать в том случае, если впереди по пути следования возник затор, из-за которого водителю придется остановиться, создав тем самым препятствие для движения транспорта в поперечном направлении. Сейчас она нанесена по 103 адресам в Москве, где часто возникают пробки на перекрестках. Первый перекресток, где начали фиксировать нарушения - это пересечение Садового кольца и Орликова переулка. Уже сейчас там установлены камеры, а также соответствующие дорожные знаки "вафельницы". Самая первая вафельная разметка появилась в Москве в 2015 году, а в 2017 году вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили вафельную диагональную разметку.