Более 450 тыс. москвичей воспользовались городским транспортом в ночь на Рождество

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Свыше 450 тыс. пассажиров выбрали городской транспорт для поездок в рождественскую ночь. Это на 6% больше, чем годом ранее, сообщается во вторник на Едином транспортном портале Москвы.

"Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом с 6 на 7 января. Это на 6% больше, чем годом ранее. Тогда метро, МЦК и наземным транспортом воспользовались 425 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В рождественскую ночь с 22:00 до 02:00 мск свыше 313 тыс. жителей воспользовались станциями метро и МЦК, расположенными вблизи храмов, куда в главные православные праздники приходят множество верующих.

Работа 168 маршрутов наземного транспорта была продлена до 03:00 ночи, ходили регулярные ночные маршруты. До 02:00 ночи продлили работу МЦД. В Сочельник пассажиры совершили 15 тыс. поездок по маршрутам МЦД-1 и МЦД-2, отмечается в сообщении.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в Сочельник городской транспорт работал дольше обычного, благодаря чему москвичи и гости столицы смогли посетить рождественские богослужения в храмах и вернуться домой.