Гидрометцентр рассказал, какая погода ожидает москвичей после праздников

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Снег, мокрый снег и дождь ожидаются в Москве и Московской области 9 января, когда большинство россиян впервые выйдут на работу в 2020 году, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Девятого января ожидаются заметные осадки - будут и снег, и мокрый снег, и дождь. Все три фазы будут характерны и для ночных, и для дневных температур, - рассказал он. - Первый рабочий день года будет по-настоящему серьезным, погода будет соответствовать трудовой деятельности и не даст расслабиться. На улице будет некомфортно, но это настроит на рабочий лад".

По данным Гидрометцентра, днем 9 января ожидается от нуля до двух градусов тепла. Вильфанд также уточнил, что возможны порывы ветра до 12-17 м/с и гололед, а также налипание мокрого снега на стенах зданий и проводах. "10 января погода несколько улучшится, преимущественно без осадков. Ночные температуры от нуля до минус двух градусов, дневные - около нуля. Аномалия от нормы - около 10 градусов", - добавил он.

При этом в выходные, 11-12 января, ожидаются небольшие заморозки. Температура понизится до минус трех-пяти градусов, добавил Вильфанд.