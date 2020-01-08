В Москве завершено благоустройство территорий у станций МЦД "Сетунь" и "Рабочий поселок"

МОСКВА, 8 января /ТАСС/. Работы по благоустройству территорий вблизи станций первого Московского центрального диаметра (МЦД-1) "Сетунь" и "Рабочий поселок" завершены, сообщается на сайте мэра столицы.

"Завершилось благоустройство территорий, прилегающих к платформам МЦД-1 - "Рабочий поселок" и "Сетунь". Обе станции расположены на участке между Одинцовом и Белорусским вокзалом", - говорится в сообщении.

Общая протяженность благоустроенной территории вблизи станции "Рабочий поселок" составила 14 га. Специалисты создали променад из цветной плитки вдоль улицы Маршала Неделина, установили порядка 280 опор освящения вблизи платформы.

"Также рабочие оборудовали тротуары с асфальтобетонным и плиточным покрытием. Рядом с билетными кассами перед входом на станцию установили киоски с мороженым и прессой", - отмечается в сообщении.

Комплексные работы выполнены и на станции "Сетунь": заменено около 30 тыс. кв. м покрытия проезжей части и установлен новый бордюрный камень протяженностью 16,5 тыс. м. По данным Департамента капитального ремонта Москвы, горожанам, которые пересаживаются со станции на автобус, теперь будет гораздо комфортнее ждать транспорта. Для них установили 15 современных остановочных пунктов.