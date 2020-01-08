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Ледовое шоу представят гостям московского фестиваля "Путешествие в Рождество" 10-12 января

В течение трех дней в спектаклях будут принимать участие Евгений Плющенко и Аделина Сотникова

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жителям и гостям Москвы в заключительные дни городского фестиваля "Путешествие в Рождество" с 10 по 12 января представят ледовое шоу "Короли и Королевы льда". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета цикла столичных уличных мероприятий "Московские сезоны".

"В заключительные дни фестиваля - 10, 11 и 12 января - в "Ледовом театре" на площади Революции уже второй год подряд жители и гости столицы смогут посмотреть шоу "Короли и Королевы льда". Начало показов: 10 января - в 19:00, 11 и 12 января - в 17:00", - уточнили в пресс-службе.

В течение трех дней в спектаклях будут принимать участие двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и России Евгений Плющенко, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, четырехкратная чемпионка России Аделина Сотникова и другие профессиональные фигуристы. Продолжительность каждого показа - около часа.

"Это яркое представление с участием прославленных спортсменов, победителей и призеров различных мировых чемпионатов и турниров наверняка подарит зрителям незабываемые впечатления. Музыкальное сопровождение - всемирно известные хиты и фрагменты композиций из оригинальных шоу фигуристов", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияПлющенко, Евгений Викторович
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