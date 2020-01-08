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Движение на нескольких улицах Москвы временно перекрыли

Речь идет об участке дороги на Лихоборской набережной от улицы Войкова до Онежской

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Центра дорожного движения Москвы предупредили водителей о временном перекрытии движения от улицы Войкова до Онежской. Изменения в движении на этом участке связаны с произошедшим возгоранием. Об этом в среду сообщили на официальной странице ЦОДД в Twitter.

"Перекрыто движение по Лихоборской набережной от улицы Войкова до улицы Онежской. Заранее планируйте маршруты объезда", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в среду на Лихоборской набережной вблизи дома №5 произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Теги
Россия
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