Движение на нескольких улицах Москвы временно перекрыли

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники Центра дорожного движения Москвы предупредили водителей о временном перекрытии движения от улицы Войкова до Онежской. Изменения в движении на этом участке связаны с произошедшим возгоранием. Об этом в среду сообщили на официальной странице ЦОДД в Twitter.

"Перекрыто движение по Лихоборской набережной от улицы Войкова до улицы Онежской. Заранее планируйте маршруты объезда", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, в среду на Лихоборской набережной вблизи дома №5 произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.