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В центре Москвы сняли последние ограничения для движения автомобилей

Движение машин возобновилось по улице Ильинке и Большому Черкасскому переулку

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Движение автомобилей возобновилось по улице Ильинке и Большому Черкасскому переулку в Москве. Об этом сообщается на странице в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по улице Ильинке и по Большому Черкасскому переулку открыто", - говорится в сообщении.

Масштабные ограничения движения начали действовать в центре Москвы с 28 декабря из-за новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Наиболее серьезные перекрытия происходили до 1 января включительно, после этого они сохранялись на части центральных улиц до 6 января, затрагивая часть Тверской.

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