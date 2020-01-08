В центре Москвы сняли последние ограничения для движения автомобилей

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Движение автомобилей возобновилось по улице Ильинке и Большому Черкасскому переулку в Москве. Об этом сообщается на странице в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Движение по улице Ильинке и по Большому Черкасскому переулку открыто", - говорится в сообщении.

Масштабные ограничения движения начали действовать в центре Москвы с 28 декабря из-за новогодних мероприятий в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Наиболее серьезные перекрытия происходили до 1 января включительно, после этого они сохранялись на части центральных улиц до 6 января, затрагивая часть Тверской.