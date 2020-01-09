Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в храм Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в четверг.

"Анонимное сообщение о "минировании" поступило в администрацию храма Христа Спасителя. На место прибыли сотрудники экстренных служб, идет проверка информации о заложенном взрывном устройстве", - сказал собеседник агентства.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о минировании в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Во всех случаях экстренные проводили проверку сообщений об угрозах взрывов, однако эта информация во всех случаях оказывалась ложной.