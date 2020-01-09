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Более 1,7 млн пассажиров воспользовались МЦК в новогодние праздники

В ночь с 31 декабря на 1 января, МЦК работало круглосуточно, а в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы был продлен на один час - до 2 часов ночи

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Свыше 1,7 млн пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) в новогодние праздники, сообщила в четверг пресс-служба МЖД.

"В новогодние и рождественские праздники, с 31 декабря по 8 января, электропоезда "Ласточка" на Московском центральном кольце (МЦК) перевезли более 1,7 млн пассажиров. Это на 2,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В Новый год, 31 декабря на 1 января, МЦК работало круглосуточно, а в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы был продлен на один час - до 2 часов ночи.

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