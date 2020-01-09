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Угроза взрыва в Басманном суде Москвы не подтвердилась

Суд возобновил работу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в Басманном районном суде Москвы оказалось ложным, суд после проверки возобновил работу. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Басманный суд Москвы уже проверили представители экстренных служб, он возобновил работу", - сказал собеседник агентства. По его словам, сообщения о "минировании" получили также Тимирязевский районный суд и еще несколько судов Москвы. "Во всех случаях после получения информации о заложенной бомбе проводилась проверка, но пока что ни в одном из судов опасных предметов не найдено", - отметил источник.

В последние недели неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией о минировании в суды, школы, ТЦ и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проводят проверку всех сообщений об угрозах взрывов, однако эта информация во всех случаях оказывалась ложной.

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