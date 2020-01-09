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Становления льда на водоемах Москвы пока не ожидается из-за европейской зимы

Сейчас на московских водоемах из-за тонкого льда нельзя заниматься подледной рыбалкой и кататься на снегоходах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Становления льда на водоемах Московского региона в ближайшее время не ожидается из-за теплой для этого времени погоды, так называемой европейской зимы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.

"Сейчас на московских водоемах из-за тонкого льда нельзя заниматься подледной рыбалкой и кататься на снегоходах, пока становления льда на водных объектах не ожидается. Толщина льда на некоторых водоемах столицы составляет 3-5 см. Выход на такой лед категорически запрещен", - сказал собеседник агентства. Лед толщиной 10-15 сантиметров держит одного человека, однако безопасной толщиной считается 25 сантиметров.

В Главном управлении МЧС по Московской области также предупредили, что лед на водоемах Подмосковья пока хрупкий. Спасатели отмечают, что наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенки, а матово-белый или желтоватый лед не надежны, самый прочный лед - прозрачный.

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