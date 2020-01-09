Сотрудники МЧС проверили здание Центробанка после сообщений о взрыве газового баллона

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники столичного ГУ МЧС проверили здание Центробанка на Неглинной улице в Москве после сообщений о том, что там взорвался газовый баллон, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщения о взрыве газового баллона в здании Центробанка появились в Telegram-каналах в четверг. "Подразделения МЧС проверили здание Центробанка, сообщение не подтвердилось", - сказали в главке.

В пресс-службе Банка России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что информация о взрыве не соответствует действительности.