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Сотрудники МЧС проверили здание Центробанка после сообщений о взрыве газового баллона

В ведомстве сообщили, что информация о взрыве не подтвердилась

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники столичного ГУ МЧС проверили здание Центробанка на Неглинной улице в Москве после сообщений о том, что там взорвался газовый баллон, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС.

Сообщения о взрыве газового баллона в здании Центробанка появились в Telegram-каналах в четверг. "Подразделения МЧС проверили здание Центробанка, сообщение не подтвердилось", - сказали в главке.

В пресс-службе Банка России в ответ на запрос ТАСС сообщили, что информация о взрыве не соответствует действительности.

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