Пожар в автосервисе в Новой Москве потушен

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в здании на Варшавском шоссе в Новой Москве, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"Принятыми мерами в 12:53 мск возгорание ликвидировано на площади 88 кв. м. Внутри здания находились два автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, 110А, горит одноэтажное здание по всей площади -150 кв. м. Источник ТАСС в экстренных службах уточнял, что пожар охватил автосервис.