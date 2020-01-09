Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится в Москве до конца января

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил работу фестиваля "Путешествие в Рождество" до конца января.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 13 декабря 2019 года на 81 площадке в центре, жилых районах и парках и должен был завершиться 12 января 2020 года, но по просьбе москвичей мэр решил продлить фестиваль до конца месяца.

В четверг Собянин посетил новую площадку фестиваля "Путешествие в Рождество" в Гольяново, которая открылась впервые в этом сезоне, и пообщался с местными жителями.

"Есть предложение продлить работу ярмарок до конца января, потому что желающих очень много поучаствовать, не все имели такую возможность, кто-то уезжал на новогодние каникулы. Так что, мы на основных площадках продлим работу до конца января, Новый год продолжается", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" за три недели посетили уже более 21 млн человек. "Сегодня уже почти середина января, а зимы так и нет, но мы сделали все, чтобы вы почувствовали праздничное настроение, создали такие замечательные площадки как Гольяново. Рекордное количество людей на них пришло, больше 21 миллиона уже посетило ярмарку фестивальную, так что, мне кажется, что Новый год мы достойно встретили", - сказал мэр.