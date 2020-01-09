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Беседку-ротонду отреставрируют в павильоне "Советская культура" на ВДНХ

Высота каждой колонны беседки превышает 23 м
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Описание
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
© Пресс-служба ВДНХ
Павильон "Узбекская ССР", 1954 год
© Пресс-служба ВДНХ

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Металлическую беседку-ротонду планируют отреставрировать в павильоне "Советская культура" на ВДНХ. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе АО "ВДНХ".

"В павильоне № 66 "Советская культура" (ранее павильон Узбекской ССР), который является объектом культурного наследия федерального значения, завершены работы по реставрации интерьеров, идет оформление экспозиции. Будет отреставрирована и оригинальная беседка-ротонда, конструкции которой сейчас находятся в аварийном состоянии. Специалистам потребуется произвести реставрационный разбор с последующим восстановлением", - сообщили в пресс-службе.

Обследование металлической беседки-ротонды провели в 2019 году. Ее состояние оценивается как аварийное, в связи с чем при проведении реставрационных работ беседку разберут, а затем обратно соберут. Основным дефектом, снижающим несущую способность, является повсеместная коррозия стальных несущих стоек беседки с утратой сечения стенок труб на 20-65% от проектного.

По результатам лабораторных испытаний образцов металла несущих стоек ротонды установлено, что стойки перегружены на 25%. В связи с этим требуется полная замена несущих стальных стоек беседки. Беседка представляет из себя стальной навес над фонтаном, струи которого поднимались на высоту 15 м. Каждая из 12 опор беседки-ротонды состоит из четырех одинаковых ветвей, установленных на одну базу и имеющих каждая свою капитель. Высота каждой колонны около 23,6 м.

"Павильон № 66 "Советская культура" по праву считается одной из главных достопримечательностей ВДНХ и архитектурной жемчужиной Центральной аллеи. Сейчас ведется комплекс работ по реставрации фасадов и майоликового панно, стилобата, фонтанов, завершена реставрация исторических интерьеров, идет оформление экспозиции", - напомнили в пресс-службе.

Павильон был возведен по проекту С. Полупанова в 1954 году. В 2015 году объект был передан федеральному государственному бюджетному учреждению культуры "Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО". В 2018 году было принято решение о создании в павильоне экспозиционного центра "Выставочно-культурный центр Республики Узбекистан", в мае 2019 года подписано соглашение об этом между правительствами России и Узбекистана. В отреставрированном павильоне будут проводится выставочно-конгрессные и другие культурно-массовые мероприятия, планируется открытие ресторана национальной кухни.

Теги
Россия
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