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В Москве ожидается облачная погода

Синоптики также прогнозируют гололедицу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и около нуля градусов ожидаются в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит минус 1 - плюс 1 градус. В ночь на субботу она может опуститься до минус 2 градусов. В связи с гололедицей местами 10 января объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах минус 3 - плюс 2 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

Теги
Россия
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