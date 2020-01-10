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Более 1,4 тыс. заявлений о регистрации брака в красивые даты февраля подано в Москве

Подать заявление на регистрацию брака можно в ЗАГСах или через единый портал госуслуг

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Свыше 1,4 тыс. пар в Москве планируют зарегистрировать брак 2, 20 и 22 февраля 2020 года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Из-за большого количества обращений граждан мы откроем дополнительно три отдела ЗАГС 2 февраля и проведем торжественные регистрации брака в 34 отделах 20 февраля. Обычно в будни торжественная регистрация проходит только во Дворцах бракосочетания, но мы пошли навстречу молодоженам и решили открыть больше площадок. На 20 февраля 2020 года подали уже свыше 800 заявлений - это равноценно количеству браков в выходной день летом", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Большинство пар выбрали для регистрации Грибоедовский ЗАГС (Дворец бракосочетания №1), который недавно перешел на круглосуточный режим работы по выходным. Это позволило парам подать заявление на 2 февраля, которое приходится на воскресенье. Кроме того, специально для молодоженов 2 февраля будут работать дворцы бракосочетания №3 и №5, а также Шипиловский и Гагаринский ЗАГСы. В общей сложности на регистрацию брака в этот день поступило более 160 заявлений.

На 22 февраля в ЗАГСы и дворцы бракосочетания подано более 440 заявлений. Также в эту красивую дату пройдут регистрации браков на новых площадках, в том числе в Московском планетарии.

"Подать заявление на регистрацию брака в красивую дату можно в ЗАГСах или через единый портал госуслуг. Сделать это можно не позднее, чем за 30 дней до планируемой даты заключения брака", - уточняется в сообщении.

Пары могут провести регистрацию брака уже на 30 необычных площадках, среди которых ресторан "Карлсон", стадионы "Спартак" и "Лужники", Останкинская телебашня, центр искусств храма Христа Спасителя и гостиница "Националь". Подать заявление на регистрацию брака в необычных местах могут все желающие в соответствующих отделах ЗАГС или через портал госуслуг.

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