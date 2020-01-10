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Анонимные сообщения с угрозами взрывов поступили в 20 московских школ

Учителей и учеников эвакуируют из зданий

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество столичных школ, эвакуированных из-за анонимных сообщений с угрозами взрыва, увеличилось до 20. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о минировании продолжает поступать в школы города. В настоящее время их насчитывается порядка 20", - сказал собеседник агентства. В целях безопасности, как отметил источник, людей из зданий на время проверки эвакуировали, на местах работают сотрудники экстренных служб и кинологи.

Ранее сообщалось, что 10 школ в Москве эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Волна "минирований" началась с ноября 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном из случаев информация не подтвердилась. В первый рабочий день января неизвестные "заминировали" в Москве Курский, Киевский, Ярославский вокзалы, одну больницу, пять школ, несколько судов и храм Христа Спасителя, а также магазины "Перекресток" и "Пятерочка" в Подмосковье.

В новость были внесены изменения (10:54 мск) — добавлены подробности по тексту.

 

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