Число несчастных случаев на МЖД в 2019 году снизилось более чем на 10%

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество несчастных случаев на Московской железной дороги (МЖД) снизилось более чем на 10% в 2019 году и составило 824 против 924 годом ранее. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

"В 2019 году на полигоне Московской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" - количество несчастных случаев с гражданами на объектах железнодорожного транспорта снизилось более чем на 10% (с 924 до 824). В результате смертельных происшествий пострадали на 30 человек меньше, чем годом ранее. Количество случаев травмирования среди несовершеннолетних снизилось на 20%", - говорится в сообщении.

Заметное снижение зарегистрировано в регионах с интенсивным движением поездов - Москве и Московской области: на 21 и 68 случаев меньше соответственно.

Основная причина происшествий, указали в МЖД, нарушение пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу.

"Для снижения и предотвращения несчастных случаев железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. В учебных учреждениях организуются уроки безопасности, проводятся профилактические беседы с детьми и их родителями, демонстрируются ролики по безопасности, раздаются специальные памятки. Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути", - добавляется в материале.

Кроме того, на МЖД ежегодно строят одноуровневые пешеходные переходы, вводят в эксплуатацию конкорсы и подземные пешеходные тоннели, оборудованные лифтами и эскалаторами. В некоторых местах в целях безопасности возводятся ограждения пути вдоль железной дороги, отмечается в сообщении.