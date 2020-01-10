Всемирный день The Beatles отметят кинопоказом и лекцией в Москве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лекция "Стиль 1960-х в обложках альбомов The Beatles" и показ фильма "Стать Джоном Ленноном" британского режиссера Сэм Тейлор-Джонсон в Москве будут посвящены Всемирному дню The Beatles, отмечаемому 16 января. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба организатора выставки Гарри Бенсона - автора самых популярных фотографий легендарной группы.

"16 января состоится лекция музыкального журналиста Льва Ганкина "Стиль 1960-х в обложках альбомов The Beatles". 18 января при участии интернет-кинотеатра tvzavr.ru пройдет показ фильма "Стать Джоном Ленноном" британского режиссера Сэм Тейлор-Джонсон", - рассказали организаторы.

В своем выступлении радиожурналист и переводчик Ганкин акцентирует внимание на знаменитых обложках The Beatles, над оформлением которых работали лучшие художники, фотографы и иллюстраторы 1960-х годов: Роберт Фримен, Иэн Макмиллан, Джон Кош, Ричард Гамильтон, Хайнц Эдельманн, Клаус Ворман, Роберт Уитакер, Питер Блейк, Майкл Купер, Ангус Макбин. "The Beatles вдохновляют даже людей далеких от мира музыки на новые работы и пародии сюжетов, изображенных на обложках пластинок", - отметили в пресс-службе.

Драма 2009 года "Стать Джоном Ленноном" рассказывает о жизни знаменитого музыканта до формирования первого музыкального коллектива с его участием - группа The Quarrymen. Сюжет сфокусирован на отношениях Джона с его матерью Джулией, которая оставила его в раннем детстве, и консервативной тетей Мими, воспитывавшей его с пяти лет как родного сына. Фильм снят по мотивам мемуаров его сводной сестры Джулии Бейрд "Представьте это: Взросление с моим братом Джоном Ленноном". Главную роль в нем исполнил Аарон Тейлор-Джонсон.

Выставка Гарри Бенсона, которому в декабре исполнилось 90 лет, открылась в сентябре 2019 года и завершит работу 19 января. Основу экспозиции составляют фотографии группы The Beatles, с которой Бенсон работал в 1964-1966 годах. Гарри следовал за музыкантами, снимая концерты во Франции, первую поездку в США и выступление на популярной американской телевизионной передаче "Шоу Эда Салливана", турне по Нидерландам и Дании, съемки первого фильма о группе - The Beatles: 8 days a week. В экспозицию вошли культовые кадры "битлов", среди которых фотографии с 22-летним боксером, будущим чемпионом мира и одним из самых известных спортсменов в истории Мухаммедом Али (1964) и "Битва подушками" (1964), включенная в список "100 самых важных образов всех времен" журнала Time.

Британская рок-группа The Beatles ("Битлз") из Ливерпуля была основана в 1960 году и сыграла огромную роль в истории рок-н-ролла. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Джона Леннона и Пола Маккартни. Дискография группы включает 13 официальных студийных альбомов, изданных в 1963-1970 годах, и 211 песен.