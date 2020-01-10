Более 50 происшествий с фейерверками произошли в новогодние праздники в Москве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Спасатели выезжали на более 50 инцидентов с опасным использованием салютов в новогодние праздники в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, за первые восемь дней года операторам системы "112" поступило 72,7 тыс. звонков о происшествиях.

"Наибольшее количество обращений было в скорую помощь - около 20 тыс., почти 12 тыс. - в полицию, 1335 раз вызывали пожарных и спасателей и 332 раза - аварийные службы газа. За данный период поступил 51 звонок о происшествиях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов, а также 57 поздравлений с Новым годом от граждан", - сообщили в департаменте.

В первые дни 2020 года спасатели департамента выезжали 516 раз на происшествия, включая 25 автоаварий, и 46 раз на пожары. Они спасли 32 человека и оказали помощь семи пострадавшим. Для обеспечения контроля за пожарной безопасностью новогодних и рождественских мероприятий, проводимых правительством Москвы, пожарные привлекались 10 раз. Кроме того, экипажи Московского авиационного центра вылетали 15 раз и троих человек доставили в больницы.

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах во время праздников спасли двух человек, а также на станциях "Кожухово", "Крымский мост", "Ленинские горы" и "Фили" в новогоднюю ночь обеспечивали безопасность проведения праздничных салютов и фейерверков. "Благодаря совместной работе экстренных служб Москвы новогодние и рождественские праздники прошли без крупных происшествий", - отметили в департаменте.