МФЦ в Москве начали принимать заявления на соцобслуживание на дому

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Жители Москвы с января могут подавать заявления на социальное обслуживания на дому без привязки к месту жительства в центрах госуслуг "Мои документы", говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте мэра.

"С января жители Москвы могут подать заявление на социальное обслуживание без привязки к месту жительства в центрах "Мои документы", что сделает ее получение комфортнее. Эта услуга, как и многие другие, которые перевели в центры госуслуг, будет оказываться по единому стандарту - семь дней в неделю с 08:00 до 20:00 в одном месте, где, помимо этого, можно оформить и другие нужные справки и документы, воспользоваться расширенным набором дополнительных сервисов," - отмечается в сообщении.

Всего в Москве на надомном обслуживании находятся более 128 тыc. человек. Их регулярно навещают соцработники: они сопровождают подопечных на прогулку, помогают им с доставкой продуктов питания, а также с уборкой и приготовлением пищи. Ежегодно на обслуживание на дому подают заявления около 30 тысяч москвичей.