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Автомобиль Следственного комитета столкнулся с такси в центре Москвы

В результате аварии никто не пострадал

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авария с участием автомобилей Следственного комитета России и такси произошла в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В центре Москвы произошло столкновение автомобиля Следственного комитета и такси, пострадавших в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции ТАСС подтвердили факт аварии, не уточнив принадлежность машин. "ДТП с участием двух легковых автомобилей Toyota и KIA произошло на пересечении улиц Тверская и Охотный Ряд, обошлось без пострадавших", - отметили в пресс-службе.

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