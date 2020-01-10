Автомобиль Следственного комитета столкнулся с такси в центре Москвы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авария с участием автомобилей Следственного комитета России и такси произошла в центре Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В центре Москвы произошло столкновение автомобиля Следственного комитета и такси, пострадавших в результате инцидента нет", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции ТАСС подтвердили факт аварии, не уточнив принадлежность машин. "ДТП с участием двух легковых автомобилей Toyota и KIA произошло на пересечении улиц Тверская и Охотный Ряд, обошлось без пострадавших", - отметили в пресс-службе.