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В Московском зоопарке умер манул, страдавший от опухоли слизистой носа

Животному было 10 лет

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Манул из Московского зоопарка, который на протяжении года боролся с опухолью слизистой носа, умер. Об этом сообщается на сайте столичного зоопарка.

"Последний год дикий кот проходил лечение от системного заболевания, поразившего многие органы и ставшего причиной развития злокачественной и достаточно агрессивной опухоли слизистой носа. Наши специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние кота. Тем не менее терапия давала лишь временный эффект, и 3 января манул умер", - говорится в сообщении.

Уточняется, что манулу было 10 лет - это достаточно большой возраст для данного вида. Кроме того, у манулов слабый иммунитет, они часто страдают кошачьим иммунодефицитом, в связи с чем восприимчивы к инфекциям и вирусам.

Манул был главным символом Московского зоопарка. Животное занесено в Красную книгу России, а также в Международную красную книгу в категорию "находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому". Представитель семейства кошачьих обитает в каменистых пустынях и степях. Манул немного крупнее обычной домашней кошки. В России он встречается в Забайкальском крае, Бурятии, Туве и на Алтае.

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