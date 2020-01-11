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Новый год и Рождество - 2020

"Путешествие в Рождество" в Москве назвали одной из лучших рождественских ярмарок Европы

Зарубежные издания Deutsche Welle и Vogue Australia включили фестиваль в свои топ-10 самых "волшебных" ярмарок этого сезона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Фестиваль "Путешествие в Рождество" вошел в десятку самых красивых рождественских ярмарок в Европе по версии Deutsche Welle и Vogue Australia. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Путешествие в Рождество" - самый крупный зимний фестиваль Европы и, безусловно, один из красивейших в мире. Каждый год он собирает множество туристов из-за рубежа, а также привлекает большое внимание иностранных СМИ и блогеров. Благодаря ему в сезоне 2019-2020 немецкое международное издание Deutsche Welle включило Москву в десятку самых "волшебных" рождественских ярмарок Европы, а австралийская версия журнала Vogue поместила ее на третье место в аналогичном рейтинге", - говорится в сообщении.

В статье о рождественских ярмарках Deutsche Welle напоминает, что эта традиция зародилась в германоязычном мире, но вышла далеко за его пределы. К Берлину и Вене в ее рейтинге присоединяются Гетеборг, Страсбург, Лондон, Эдинбург, Загреб, Прага, Маастрихт и Москва. В статье напомнили, что первым таким событием в российской столице стала Страсбургская ярмарка в 2012 году: с нее и началась история фестиваля "Путешествие в Рождество". Австралийский Vogue еще больше расширил географию лучших рождественских ярмарок - в топ журнала вошло уже 18 городов с Москвой на третьем месте.

Калифорнийский портал Talesbuzz в своем топе-15 туристических направлений для встречи Нового года отмечает Москву как одно из лучших мест, чтобы любоваться фейерверками. Рождественскую Москву хвалит и британский The Telegraph. По словам автора газеты, праздничная иллюминация в столице точно не даст туристам замерзнуть. А журналист из Руанды (газета The New Times) рассказывает о поразительной красоте зимней Москвы, ее гостеприимности и популярных праздничных ярмарках.

"Путешествие в Рождество" - самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник "Московских сезонов". В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 млн гостей. В этом сезоне "Путешествие в Рождество" проходит с 13 декабря 2019 года. Фестивальные площадки раскинулись по всей столице (в центре, в округах и в городских парках). Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, открытые тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и широкий выбор сувениров.

Страсбургская ярмарка

Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и самых масштабных в Европе. Она проводится с 1570 года. В конце ноября по всему Страсбургу устанавливают более 300 шале, в которых продают различную рождественскую продукцию.

В первый раз она открылась в Москве к католическому сочельнику в 2012 году. По 7 января - православное Рождество - она проходила на Манежной площади и собрала более 600 тыс. гостей. В декабре 2013 года этот опыт был перенесен на десятки площадок по всему городу.

Теги
АвстралияРуандаСШАГерманияВеликобританияРоссияНовый год и Рождество - 2020
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