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МЧС предупредило о снеге и гололедице в Москве 11 января

Ведомство рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных маневров во время езды

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Снегопад и гололед ожидаются в Москве до самого вечера 11 января, поэтому водителям следует быть аккуратными на дороге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением до 17 часов 11 января в Москве ожидаются снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах гололедица", - рассказали в пресс-службе.

В связи с метеоявлениями ведомство рекомендует водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений.

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