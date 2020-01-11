Московский городской фонд ОМС опроверг данные о проблемах с оплатой медпомощи

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московский городской фонд Обязательного медицинского страхования (МГФОМС) назвал недостоверной информацию о проблемах с оплатой в столичных клиниках медицинской помощи пациентов, застрахованных в других регионах России. Об этом сообщается на официальном сайте фонда.

Ранее в СМИ сообщалось, что поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС из-за долгов территориальных фондов страхования.

"В СМИ тиражируется информация о том, что Московский городской фонд ОМС больше не будет оплачивать оказанную медицинскую помощь гражданам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации. Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Согласно материалам на сайте, фонд, как и ранее, будет оплачивать медорганизациям, участвующим в программе ОМС Москвы, оказание экстренной медицинской помощи и госпитализацию всем пациентам вне зависимости от их регистрации, места жительства и наличия полиса ОМС. Кроме того, оплачивается также и плановая медицинская помощь пациентам из других регионов России, которым были выданы направления их лечащими врачами по месту жительства.

Общий объем средств, направленных Московским городским фондом ОМС на оплату оказанной медицинской помощи пациентам, застрахованным в других регионах Российской Федерации за последний год, вырос на 23% и составил 32 млрд рублей. В бюджете МГФОМС на 2020 год на эти цели предусмотрено 35,8 млрд рублей.