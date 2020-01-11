{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов на оранжевой ветке метро восстановили после падения пассажира на пути

Ранее сообщалось, что из-за инцидента на станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии на несколько минут останавливали поезд

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. График движения поездов по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановили после происшествия с пассажиром. Об этом пресс-служба столичного метро сообщила ТАСС в субботу.

"Движение поездов по Калужско-Рижской линии введено в график", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе сообщили, что на станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути. Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость. Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
На Калужско-Рижской линии метро пассажир упал на пути
Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, после чего поезда продолжили путь с небольшим отставанием от графика
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС