Движение поездов на оранжевой ветке метро восстановили после падения пассажира на пути

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. График движения поездов по Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановили после происшествия с пассажиром. Об этом пресс-служба столичного метро сообщила ТАСС в субботу.

"Движение поездов по Калужско-Рижской линии введено в график", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе сообщили, что на станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии на несколько минут был остановлен поезд из-за падения пассажира на пути. Следующие за остановленным составом поезда кратковременно снизили скорость. Сотрудники метрополитена оперативно помогли пассажиру подняться, поезда продолжили следовать с обычной скоростью.