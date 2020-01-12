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В Москве ожидаются небольшой снег и гололедица

Температура воздуха в воскресенье составит до двух градусов тепла

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица и до 2 градусов выше нуля ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице температура будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. В ночные часы ожидаются небольшие осадки и похолодание до минус 1 градуса. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба. Ветер юго-западный, 5-10 м/ с, местами порывы до 17 м/с.

В Подмосковье в воскресенье столбики термометров покажут от минус 3 до плюс 2 градусов. Температура ночью опустится до 3 градусов мороза.

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Россия
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