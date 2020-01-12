Около 5 млн туристов приехали в Москву на новогодние праздники

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Порядка 5 млн туристов посетили Москву во время новогодних праздников в 2020 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-1".

"Около 5 млн туристов в этом году. Действительно, все гостиницы заполнены, в центре мест нет. Люди приехали со всей страны, много гостей из Германии, Франции, Италии, Китая", - сказал он.

Собянин отметил, что работа различных служб позволила обеспечить проведение празднований "без каких-либо серьезных приключений". "Все коммунальные службы, энергетики, транспортники, МЧС, департамент здравоохранения, работники культуры, организаторы, торговля и так далее - это люди, которые практически в круглосуточном режиме работали на то, чтобы обеспечить этот праздник, чтобы он был безопасный, интересный, достойный, и все функционировало в надлежащем виде", - сказал он.

В прошлом году Москва была признана лучшим городом для туризма по версии World Travel Awards в номинации "Лучшее туристское направление. Город". Как уточнили в пресс-службе столичного комитета по туризму, порядка 12,8 млн человек посетили Москву в 2010 году, и около 23,5 млн туристов - в 2018 году. При этом по итогам 2019 года власти Москвы ожидали достижения рекордного показателя турпотока в 25 млн человек, а с учетом краткосрочных экскурсий - около 40 млн.