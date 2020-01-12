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Запуск пятого главного пути Ярославского направления МЖД пройдет 13 января

Число поездов, которые будут курсировать на участке за сутки, увеличится до 251

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Движение по пятому главному пути на участке Москва - Мытищи на Ярославском направлении Московской железной дороги запустят 13 января. Об этом в воскресенье рассказали в пресс-службе МЖД.

"13 января на участке Москва - Мытищи на Ярославском направлении Московской железной дороги введут в эксплуатацию пятый главный путь. Благодаря этому между Москвой и станциями Мытищи, Болшево, Монино и Сергиев Посад начнут курсировать 27 дополнительных пригородных поездов, из которых шесть - экспрессы", - сообщили в пресс-службе.

Теперь общее число поездов, которые будут курсировать на участке за сутки, достигнет отметки 251. Предполагается, что благодаря этому число пассажирских мест вырастет до 1 млн 200 тысяч.

"Появится новое удобное расписание - в час пик поезда будут следовать с интервалом 3-4 минуты. Также у 26 пригородных поездов изменится количество остановок на маршруте", - сообщили в пресс-службе.

Запуск пятого главного пути - это второй этап программы комплексного развития центрального транспортного узла, которая действует с 2012 года и софинансируется правительством Москвы.

Теги
Россия
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