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Южный вестибюль станции метро "Царицыно" в Москве изменит режим работы с 13 января

На станции будут проводить ремонт эскалатора

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Режим работы южного вестибюля станции столичного метро "Царицыно" изменится с 13 января. Изменения произойдут из-за проведения ремонтных работ, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра Москвы.

"С 13 января по 15 февраля изменится режим работы южного вестибюля станции метро "Царицыно". Это связано с ремонтом эскалатора на станции. В будние дни с 07:30 до 09:30 вестибюль будет открыт только на вход. Выйти из подземки в это время можно через северный вестибюль", - говорится в сообщении.

Кроме того, с понедельника по четверг южный вестибюль станции будет работать только на вход с 18:15 до 19:00. Чтобы попасть в город, нужно будет выйти через северный вестибюль.

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