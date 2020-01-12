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Ночь на воскресенье стала самой холодной в Москве

В понедельник синоптики прогнозируют до 2-4 градусов тепла

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Морозная погода не продержится в Москве долго: уже в понедельник воздух прогреется до 2-4 градусов тепла. Об этом корреспонденту ТАСС в воскресенье рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Минувшая ночь с субботы на воскресенье стала самой холодной с начала календарной зимы, в Москве было минус 6, по области минус 10,3 градуса ниже нуля, - отметила собеседница ТАСС. - Это кратковременное похолодание, потому что завтра ожидается повышение температуры. 13 января - небольшие осадки, ночью около нуля, а днем 2-4 градуса тепла, ночью по области до плюс 4, это на уровне рекорда".

По ее словам, самые высокие температурные показатели фиксировались 13 и 14 января в 2005 году, тогда воздух прогрелся до 3,7 градуса тепла.

Отвечая на вопрос, вернется ли в Москву и область морозная зима, Макарова отметила, что мороз до минус 10 градусов можно ожидать на Крещение и после него, но точного прогноза на эти даты пока нет. Такой вывод можно сделать, по словам Макаровой, исходя из многолетних наблюдений и имеющихся тенденций.

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Россия
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