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Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице

Потенциально опасная погода сохранится в столице до вторника

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до вторника в связи с ветром и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение в Москве и Подмосковье из-за ветра действует с 13:00 воскресенья до 13:00 вторника, из-за гололедицы - до 00:00 вторника.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье и понедельник в Московском регионе ожидается юго-западный и западный ветер соответственно, 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Во вторник скорость ветра в регионе составит 5-10 м/с.

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Россия
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