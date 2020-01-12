Гидрометцентр предупредил москвичей о сильном ветре и гололедице

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье до вторника в связи с ветром и гололедицей, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение в Москве и Подмосковье из-за ветра действует с 13:00 воскресенья до 13:00 вторника, из-за гололедицы - до 00:00 вторника.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье и понедельник в Московском регионе ожидается юго-западный и западный ветер соответственно, 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Во вторник скорость ветра в регионе составит 5-10 м/с.