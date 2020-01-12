Два торговых центра в Москве проверяют после сообщений с угрозами взрыва

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в два торговых центра в Москве, для проверки информации на место выехали сотрудники оперативных служб. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"Информация о заложенных взрывных устройствах поступила в ТЦ "Авиапарк" и Lotte Plaza, на место отправлены сотрудники оперативных служб", - сказал собеседник агентства.

Данных об эвакуации, как отметил источник, в настоящее время нет.

Волна "минирований" в Москве началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с угрозами взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.