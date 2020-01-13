Пять музеев изменили дни бесплатных посещений в Москве в рамках акции

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. В Москве стартовала акция "Музейная неделя", в рамках которой пять городских музеев изменили расписание бесплатных посещений. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Каждую третью неделю месяца горожане и туристы могут бесплатно приходить в столичные музеи и галереи. За площадкой культурного учреждения закреплен определенный день бесплатной работы. Всего в "Московской музейной неделе" принимают участие порядка 80 таких площадок", - говорится в сообщении.

Большая часть столичных музеев в этом году сохранила прошлогоднее расписание бесплатных посещений. Изменения коснулись музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" (день бесплатных посещений перенесли с воскресенья на вторник), музейно-мемориального комплекса "История танка Т-34" (перенесли с воскресенья на среду), Государственного музея Владимира Маяковского (с пятницы на среду), Государственного биологического музея имени Климента Аркадьевича Тимирязева (с воскресенья на четверг), а также музея Парка Горького (с воскресенья на четверг).

Акция пройдет с 13 по 19 января. К примеру, 15 января в музейно-мемориальном комплексе "История танка Т-34" гости не только смогут познакомиться со всеми экспонатами, но и увидеть детскую выставку творческих работ.

А в биологическом музее 16 января можно будет посетить и основную экспозицию, и выставку японской живописи "Тихая красота". В музее Парка Горького в этот же день гости смогут попасть на большую юбилейную выставку "Парк Горького. Начало", которая посвящена парку в 1930-е годы и его первому директору Бетти Глан. Кроме того, желающие смогут познакомиться с экспонатами в залах музея и зайти на смотровую площадку.

Впервые Московская музейная неделя проводилась в апреле 2019 года. С этого момента музеи и выставочные залы, подведомственные департаменту культуры Москвы, работают бесплатно третью неделю каждого месяца.