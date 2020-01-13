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Новую детскую поликлинику открыли в Тропарево-Никулине

Учреждение рассчитано на более чем 500 посещений в смену

МОСКВА, 13 января /ТАСС/. Филиал детской городской поликлиники № 131 открылся в районе Тропарево-Никулино по адресу: улица Академика Анохина, дом 40а. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Открытие этой поликлиники - долгожданное событие для Тропарево-Никулина. Район постоянно растет, здесь появляется много молодых семей. В новой современной поликлинике смогут получать медицинскую помощь еще больше юных жителей города. А благодаря грамотному и профессиональному распределению кабинетов прием у специалистов выйдет на новый уровень комфорта", - приводятся в сообщении слова главного врача поликлиники Элины Зайцевой.

Уточняется, что шестиэтажное здание рассчитано более чем на 500 посещений в смену.

"Архитекторы применили нетипичное для городских поликлиник решение - в центре здания расположен атриум, который образует светлое открытое пространство с первого по шестой этажи", - говорится в сообщении.

В новой поликлинике созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей. В здании оборудованы просторные кабинеты, комнаты отдыха для врачей и медсестер, зоны ожидания для пациентов, игровые зоны для детей, а также санузлы на каждом этаже, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Современная система кондиционирования позволяет обеспечить комфортный температурный режим. Также в поликлинике есть кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии, а также новый зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии, что позволит комплексно лечить различные заболевания, в том числе опорно-двигательного аппарата.

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