{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 14 января

Возможны небольшие осадки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 2 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от минус 3 до 2 градусов тепла, ночью заморозки достигнут 5 градусов.

Западный ветер днем не превысит 8 м/с. В ночь на среду направление ветра изменится на юго-западное, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в регионе будет около 751 мм ртутного столба.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Вручение премий "Золотой Мухин" прошло в день рождения Московского губернского театра
В торжественной церемонии приняли участие министр культуры РФ Владимир Мединский и министр культуры Московской области Елена Харламова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС