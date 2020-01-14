Гололедица и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 14 января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Облачная погода, гололедица и небольшие осадки ожидаются в Москве и Подмосковье во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве от нуля до 2 градусов тепла, ночью температура опустится до минус 2 градусов.

В Подмосковье термометры покажут от минус 3 до 2 градусов тепла, ночью заморозки достигнут 5 градусов.

Западный ветер днем не превысит 8 м/с. В ночь на среду направление ветра изменится на юго-западное, его скорость составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в регионе будет около 751 мм ртутного столба.