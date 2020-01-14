Старшеклассники Москвы могут подать заявление на предпрофессиональный экзамен до 25 января

МОСКВА, 14 января/ТАСС/. Учащиеся 11-х классов Москвы могут до 25 января подать заявление на участие в предпрофессиональном экзамене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"Прием заявок на участие в предпрофессиональном экзамене для школьников продлится до 25 января. Принять участие в испытаниях могут все учащиеся 11-х классов. Сдача экзамена не только поможет школьникам лучше познакомиться с выбранной профессией, но и заработать дополнительные бонусы при поступлении в учебное заведение. Многие вузы - партнеры проекта учитывают результаты предпрофессионального экзамена и начисляют поступающим до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ", - говорится в сообщении.

В этом году предпрофессиональный экзамен будет проходить с 1 марта по 30 апреля. Согласно регламенту, он состоит из двух частей - теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Она пройдет в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования. Практическая часть проводится на базе вузов - партнеров проекта. На этом этапе участники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

"Для того чтобы старшекласснику поучаствовать в экзамене необходимо подписать в своей школе согласие на обработку персональных данных и подать заявление. В нем следует указать вуз, на площадке которого участник планирует сдавать практическую часть.