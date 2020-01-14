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Число ДТП на переездах МЖД сократилось в 2019 году на 17,5%

Кроме того, число погибших при происшествиях снизилось более чем в семь раз

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 30 столкновений автомобилей с поездами произошло на переездах Московской железной дороги (МЖД) в 2019 году, что на 17,5% меньше по сравнению с показателями 2018 года. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы МЖД.

"В 2019 году на железнодорожных переездах Московской железной дороги произошло 33 случая столкновения автомобилей с поездами, что на 17,5% меньше, чем в предыдущем году", - говорится в сообщении.

При этом число пострадавших водителей и пассажиров автотранспорта уменьшилось в 3,5 раза - с 42 до 12, а число погибших - более чем в семь раз, с 15 до двух. Причинами ДТП стали грубые нарушения водителями правил дорожного движения при пересечении железной дороги.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники ведут комплексную работу: капитальный и текущий ремонт переездов, оборудование дополнительными устройствами безопасности. Кроме того, совместно с ГИБДД проводятся рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, а также инструктаж водителей на автопредприятиях.

"Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов", - отмечается в сообщении.

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