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Более 80 млн пассажиров перевез транспорт Москвы в новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в новогоднюю ночь столичный транспорт работал бесплатно

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 80 млн человек воспользовались городским транспортом в Москве в новогодние праздники. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В новогодние праздники городской транспорт перевез 82 млн человек. Причем 50 тыс. пассажиров встретили Новый год в московском метро. Там, кстати, транслировали поздравление президента. Четвертый год московский транспорт ходил всю новогоднюю ночь без перерывов и впервые - бесплатно", - написал мэр.

На линиях метро курсировало 20 поездов в праздничном новогоднем оформлении: по три - на Арбатско-Покровской, Кольцевой и Серпуховско-Тимирязевской линиях, по два - на Калужско-Рижской, Люблинско-Дмитровской, Замоскворецкой и Сокольнической линиях и по одному поезду - на Солнцевской, Калининской и Большой кольцевой линиях.

Также по случаю праздников записи с объявлением станций и поздравления для новогодних поездов записали известные российские актеры и исполнители, в числе которых Александр Розенбаум, Рената Литвинова, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Олег Газманов, Баста, Вера Брежнева, Владимир Пресняков и Надежда Бабкина. Впервые новогодний состав появился в столичном метрополитене в декабре 2016 года.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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